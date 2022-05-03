شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الرنجة تسجل 96 مليون دولار بنهاية عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادفت احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم لهذا العام، شهر رمضان، ما أدى إلى اختلاف مظاهر الاحتفال المعتادة عن كل عام، وعلى رأسها أكل الفسيخ والرنجة، وسجلت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء واردات مصر من الرنجة بنهاية عام 2021.

وسجلت الواردات المصرية من الرنجة وفقا لبيانات الجهاز التي حصل ”الخليج 365” على نسخة منها، نحو 96 مليونا و700 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى ديسمبر عام 2021، بينما كانت نحو 122 مليون و680 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام، بتراجع بلغ نحو 25 مليون و980 ألف دولار.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى أن الواردات المصرية من الرنجة "السمك المدخن" بلغت قيمتها نحو 24 مليون و797 ألف دولار في شهر ديسمبر الماضي، بينما كانت 11 مليون و815 ألف دولار في شهر ديسمبر عام 2020، بزيادة بلغت 12 مليون و982 ألف دولار، وفي الشهر السابق له فقد بلغت قيمة وارداتها نحو 268 مليون 335 ألف جنيه "17 مليون و889 ألف دولار" في شهر نوفمبر الماضي، بينما كان نحو 229 مليون و335 ألف جنيه "15 مليون و289 ألف دولار" في شهر نوفمبر عام 2020، بزيادة بلغت نحو 39 مليون جنيه "2 مليون و600 ألف دولار".