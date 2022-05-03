فى 6 خطوات.. إزاى توزع العيدية من خلال محافظ الموبايل

القاهرة - سامية سيد - يتواصل نمو المحافظ الإلكترونية فى مصر، بفضل ما تقدمه الجهات الحكومية وشركات المحمول من تسهيلات وحملات تسويقية لتشجيع استخدام المحافظ، والتى وصلت لأكثر من 15 مليون محفظة إلكترونية، ويمكن للراغبين فى توزيع "العيدية" من خلال الموبايل فى 6 خطوات، وهي:

1- قم بالاتصال بكود الـUSSD أو بتسجيل الولوج إلى التطبيق فى المحمول واختار خدمة "تحويل أموال" أو "إرسال أموال".

2- قم بإدخال رقم هاتف متلقى التحويل أو يمكنك إضافته من دليل الخاص بك.

3- قم بإدخال المبلغ المراد تحويله بالجنيه المصري.

4- قم بتأكيد قيمة المبلغ وإدخال كلمة السر "M-PIN".

5- سيتم تحويل المبلغ إلى المحفظة الإلكترونية للمتلقى فورًا.

6- سيصلك إشعارًا بنجاح العملية.

تتيح خدمة المحفظة الإلكترونية على المحمول لمستخدمى المحمول فتح محفظة إلكترونية على خط الهاتف المحمول المسجل باسمك (حساب للهاتف المحمول)، إجراء معاملات مالية إلكترونيًا من خلال الهاتف المحمول (باستخدام الـUSSD أو التطبيق للهواتف الذكية) ومنافذ تقديم الخدمة مما يوفر عليك الوقت والنفقات والمجهود مع ضمان الخصوصية والسرية وحماية لك ولأموالك وذلك كله فى أى وقت ومن أى مكان من خلال الهاتف المحمول.

يمكن الاشتراك مجانًا فى الخدمة وفتح محفظة إلكترونية بالتوجه بهاتفك المحمول لأحد أفرع شركات المحمول أو البنوك، ويقوم الموظف بالاطلاع على أصل بطاقة الرقم القومى السارية، املأ العقد ببياناتك، واحرص على قراءة العقد بعناية ومعرفة شروط وأحكام وقواعد الخدمة قبل التوقيع.

وسبق أن اعتمد البنك المركزى المصرى إطلاق البوابة الإلكترونية لإدارة حسابات محفظة الهاتف المحمول، وذلك بالتعاون مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والتى يستطيع من خلالها المواطن إجراء استعلام عن أى محفظة إلكترونية مسجلة برقم هاتفه المحمول وكذا إلغاء الاشتراك فى المحفظة مجاناً ودون الحاجة لزيارة الفرع تمهيداً لتغيير مقدم الخدمة.