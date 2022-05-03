شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف من تأثر الشركات الألمانية الصغيرة بالأزمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف مسح حديث أن غالبية الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا تتوقع أن تتأثر أنشطتها التجارية سلبًا بصورة أكبر في المستقبل جراء الأزمات.

وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة «فيزابل» الألمانية لمعاملات الشركات عبر الإنترنت، اعتبرت 25% من الشركات حدوث أزمة اقتصادية و24% حدوث حرب أكبر تهديد لأنشطة شركاتهم.

وتخشى 68% من الشركات التي شملها الاستطلاع من أن أزمات بهذا الحجم ستحدث بشكل متكرر في السنوات الثلاث المقبلة.

في السيناريوهات المحتملة للأزمات، كان لجائحة كورونا دور ثانوي، حيث أعربت 11% فقط من الشركات عن اعتقادها بأن الجائحة تشكل أكبر تهديد حاليًا. وجاءت الجائحة في نفس مرتبة الخوف من الهجمات الإلكترونية (حوالي 11% أيضًا).

وبحسب الاستطلاع، فإن سيناريوهات الأزمات ليست مخاوف مجردة، بل يمكن رؤيتها أيضًا في نتائج الشركات، حيث ذكرت 35 % من الشركات أنها فقدت ما يصل إلى ربع مبيعاتها منذ بداية عام 2021 بسبب الأزمات الكبيرة، كما تكبّدت 18% من الشركات خسائر أكبر في المبيعات.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيزابل»، بيتر إف. شميت، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تكافح من أجل تجاوز الأزمات، وقال: «أزمة تعقبها الأخرى. سيكون الموضوع الرئيسي في السنوات المقبلة هو جعل شركاتنا المتوسطة مقاومة للأزمات، وإلا سيصبح الازدهار في جميع أنحاء ألمانيا وأوروبا مهددًا».