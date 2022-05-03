شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار مرة أخرى مقتربا من أعلى مستوياته في 20 عاما، أمس الإثنين، في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار، فيما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل لاجتماعات البنوك المركزية.

وتعرض اليورو لضغوط كذلك بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي؛ إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع الثلاثاء والأربعاء.

والأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب العطلات.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5 % في شهر أبريل وهو أفضل أداء شهري منذ يناير 2015.

وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1 % خلال تعاملات أمس ونزل اليورو 0.2 % إلى 1.0525 دولار.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1 % إلى 1.2570 دولار ونزل الين أمام الدولار إلى 129.91 ين.

وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس والذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1 %.