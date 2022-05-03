شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات صينية تقود أسهم أوروبا للتراجع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات محدودة، أمس الإثنين، متأثرة بشركات كبرى بدأت في تداول الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح، في حين حدت بيانات أشارت إلى انكماش أكبر في نشاط المصانع الصينية من الإقبال على المخاطر.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 % بحلول الساعة 0714 لتوقيت جرينتش في طريقه لوقف مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي، لكن التعاملات كانت محدودة على الأرجح بسبب عطلة البنوك في بريطانيا.

وأثر تداول الأسهم دون الحق في توزيعات الأرباح بشدة على المؤشر ستوكس، ففقدت أسهم شركات كبرى جاذبيتها.

وأظهرت بيانات أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكثر مما كان يُخشى في أبريل بعد أن أوقفت قيود لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19 الإنتاج الصناعي، وعطلت سلاسل الإمداد؛ مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد في الربع الحالي.

ونزل سهم فيستاس لتوربينات الرياح بنسبة 4 % بعدما خفضت توقعاتها لهامش أرباح التشغيل في العام بكامله بسبب الأزمة في أوكرانيا.

ونزل سهم أدلر جروب الألمانية للعقارات 44.1 % مسجلة انخفاضا قياسيا بعد أن أعلنت أن جميع أعضاء مجلس إدارتها عرضوا تقديم استقالاتهم فورًا بعد أن رفض مراجع حسابات إعطاء رأي في البيانات المالية للشركة.