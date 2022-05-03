شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب بضغط من عائدات السندات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب، أمس الإثنين، مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على الذهب، وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1890.69 دولار للأوقية في الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 1 % إلى 1893.40 دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من مايو، وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ويبدو أن صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي مستعدون لإعلان سلسلة من الارتفاعات القوية في أسعار الفائدة حتى الصيف على الأقل لمواجهة التضخم السريع وتكاليف العمالة المرتفعة.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات، أمس الإثنين؛ مما شكل ضغطًا على الطلب على الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب 1 % يوم الجمعة بعد تراجع الدولار الأمريكي، لكنه أنهى شهر أبريل بانخفاض طفيف بسبب الرهان على تشديد البنك المركزي الأمريكي سياسته.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 22.66 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.2 % إلى 929.51 دولار، كما تراجع البلاديوم 1.7 % إلى 2281.99 دولار.