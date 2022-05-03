شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يرتفع مدعوما بصعود الديزل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عوضت أسعار النفط خسائرها لترتفع عند التسوية اليوم الاثنين مدعومة بارتفاع أسعار الديزل ومخاوف من احتمال تعثر الإمدادات بفعل حظر محتمل من الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتا أو 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 107.58 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتا لتبلغ 105.17 دولار للبرميل عند التسوية.

وواصلت العقود الآجلة للديزل الصعود بعد أن انتقلت إلى عقد يونيو حزيران اليوم الاثنين، مرتفعة خمسة بالمئة لتصل إلى 4.0172 دولار للجالون في الوقت الذي أدى فيه انخفاض المعروض على مستوى العالم إلى الضغط على أسعار خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت.

وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من دولارين في وقت سابق من الجلسة بسبب أنباء عن احتمال استثناء المفوضية الأوروبية للمجر وسلوفاكيا من حظر نفطي روسي بينما تستعد لوضع اللمسات الأخيرة على المجموعة التالية من العقوبات على روسيا يوم الثلاثاء.