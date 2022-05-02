شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق مرتفعة بعد تعاملات متقلبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في نهاية جلسة متقلبة اليوم الاثنين، بعدما سعى المستثمرون لاقتناص أسهم التكنولوجيا التي تراجعت بشدة في الأيام الماضية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، مع توقعات بأن تدش خطوة هذا الأسبوع فترة من الزيادات المتعاقبة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.88 نقطة أو 0.58 بالمئة ليغلق عند 4155.60 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 200.48 نقطة أو 1.63 بالمئة إلى 12535.12 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 89.70 نقطة أو 0.27 بالمئة عند الإغلاق إلى 33066.91 نقطة.