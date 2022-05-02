شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تغلق على انخفاض وسط خسائر حادة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين في جلسة شهدت خسائر حادة بعد انهيار مفاجئ لفترة وجيزة، بينما أثارت بيانات متشائمة بشأن المصانع الصينية مخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد. ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 في المئة موقفا مكاسب استمرت ثلاث جلسات على التوالي، لكن التعاملات كانت محدودة بسبب عطلة البنوك في بريطانيا. وأظهرت بيانات صدرت في مطع الأسبوع أن نشاط المصانع الصينية انكمش بأكثر مما كان يُخشى في أبريل نيسان بعد أن أوقفت عمليات إغلاق واسعة النطاق لاحتواء انتشار جائحة كوفيد-19 الإنتاج الصناعي وعطلت سلاسل الإمداد. ودفعت قطاعات مرتبطة بالصين مثل السيارات والسلع الفاخرة وشركات صناعة الرقائق والصناعات المؤشر الرئيسي للتراجع. ونزل سهم فيستا لتوربينات الهواء 7.9 بالمئة بعدما خفضت توقعاتها لأرباح التشغيل في العام بأكمله بسبب الحرب في أوكرانيا. وهوى سهم أدلر جروب الألمانية للعقارات 29.2 بالمئة مسجلا انخفاضا قياسيا بعد أن أعلنت أن جميع أعضاء مجلس إدارتها عرضوا تقديم استقالاتهم فورا بعد أن رفض مدقق حسابات إعطاء رأي في البيانات المالية للشركة.