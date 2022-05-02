شكرا لقرائتكم خبر عن لو زهقت منه.. كيفية إلغاء تنشيط حساب فيس بوك الخاص بك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربطنا وسائل التواصل الاجتماعي بأصدقائنا وعائلتنا، لكنها يمكن أن ترسلنا أيضًا في دوامة من المقارنات والأحكام، حيث يختار الكثير من الأشخاص التخلص ببساطة من ملفاتهم الشخصية، حتى يتمكنوا من البقاء خارج الشبكة.

ويعد إغلاق حسابك على فيس بوك أسهل مما تعتقد، فهناك خيار إلغاء تنشيط مؤقت بالإضافة إلى حذف دائم.





كيفية إلغاء تنشيط حسابك على فيس بوك مؤقتًا- سجّل الدخول إلى حسابك على فيس بوك ، وانقر على أيقونة "hamburger" (الخطوط الأفقية الثلاثة).

- مرر لأسفل وانقر على "الإعدادات".

- مرر لأسفل وانقر على "ملكية الحساب والتحكم فيه".

- اضغط على "إلغاء التنشيط والحذف"

- حدد "إلغاء تنشيط الحساب" وانقر على "متابعة لإلغاء تنشيط الحساب".

- اتبع التعليمات وانقر على "تأكيد" وبذلك تكون قد انتهيت.





كيف تعيد تنشيط حسابكيؤدي إلغاء التنشيط إلى تعطيل ملفك الشخصي وإزالة اسمك وصورك من معظم الأشياء التي شاركتها، ستظل هناك بعض الأشياء مرئية للآخرين ، مثل اسمك في قوائم أصدقاء الآخرين. هذا يعني ببساطة أن الأشخاص لن يكونوا قادرين على البحث عنك أو التفاعل مع ملفك الشخصي.

إذا لم تكن متأكدًا بنسبة 100٪ وترغب في العودة إلى فيس بوك ، فكل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول وستتم استعادة حسابك بالكامل.





كيف يمكنني حذف حسابي نهائيا؟قبل حذف حسابك نهائيًا ، قد ترغب في تسجيل الدخول وتنزيل ونسخ معلوماتك (بما في ذلك صورك ومنشوراتك).

لحذف حساب فيس بوك الخاص بك:

- سجّل الدخول إلى حسابك على فيس بوك ، وانقر على أيقونة "hamburger" (الخطوط الأفقية الثلاثة).

- مرر لأسفل وانقر على "الإعدادات".

- مرر لأسفل وانقر على "ملكية الحساب والتحكم فيه".

- انقر على "إلغاء التنشيط والحذف" وحدد "حذف الحساب".

- انقر على "متابعة حذف الحساب" وحدد "حذف الحساب".

إذا كانت لديك أفكار أخرى بشأن حذف حسابك ، فلديك 30 يومًا لتغيير رأيك، خلال 30 يومًا بعد حذف حسابك ، يمكنك إلغاء حذف الحساب في أي وقت وسيتم استرداد حسابك.