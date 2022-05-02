شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفالات عبر العصور.. متاحف مصر تحتفل بعيد الفطر بمقتنيات أثرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قامت بعض متاحف الآثار على مستوى الجمهورية باختيار عدد من القطع الأثرية من مقتنياتها والتي تعبر عن الاحتفالات عبر العصور المختلفة لوضعها في عرض مميز طوال شهر مايو، وذلك عبر استفتاء الجمهور لاختيار القطع الفائزة عبر صفحاتها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن هذه القطع ما يلي:



احد مقتنيات المتاحف



مقتنيات المتاحف

المتحف القبطي:

يعرض قطعة من الخشب عليها نحت بالبارز لمجموعة من عازفي الموسيقي من السيدات بصحبة مجموعة من الأطفال يلعبون الأكروبات وكأنهم فى احتفال شعبى.

متحف ركن فاروق بحلوان:

يعرض صورة فوتوغرافية لزفاف الملك فاروق والملكة ناريمان وعليها توقيع المصور الملكي، آنذاك، رياض شحاته والصورة داخل برواز خشب يعلوه التاج الملكي.

متحف المركبات الملكية بالقاهرة:

يعرض عربة نصف آلاي كانت تستخدم لاستقبال كبار الزوار بالمناسبات الرسمية.

متحف جاير أندرسون:

يعرض طبلة ذات رق من الخشب المطعم بالخشب والأبنوس والسن من القرن 18-19

متحف مطار القاهرة الدولي 2:

يعرض مخطوط تسبحة كيهك "الأبصلمودية الكيهكيه"، وهو كتاب تسبحه يضم "صلاة عشية أحاد شهر كيهك ، وكثيراً ما تستخدم بعض هذه التسابيح خارج شهر كيهك ومنها ما يقرأ في الأعياد المختلفة مثل عيد النيروز.

متحف آثار طنطا:

يعرض مومياء القمح من العصرين اليوناني والروماني، على هيئة الإله أوزيريس داخل لفائف من الكتان، بداخل تابوت على هيئة الإله حورس، حيث كان يتم صنعها علي شرف الإله أوزيريس للاحتفال بالحصاد.

متحف آثار الوادي الجديد:

يعرض إناء من الفيانس من العصرين اليوناني الروماني، عليه زخارف نباتية والإلهة حتحور وله بروزان عند الرقبة على شكل رأس حيوان. كان يستخدم هذا الإناء في أعياد واحتفالات السنة الجديدة.