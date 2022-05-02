شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الخليج 365 اليوم الاثنين 2-5-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الاثنين 2-5-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها أسعار الذهب التى شهدت ارتفاعا ملحوظا فى أول أيام عيد الفطر بالسوق المصرية، وبلغت نحو 1160 جنيها عيار 21، إلى جانب مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلي:

أسعار الذهب اليوم فى مصر أول أيام عيد الفطر.. عيار 21 يسجل 1160 جنيها

شهدت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 2022، ارتفاعًا فى أسعار الذهب بالسوق المصرى، لتسجل الأسعار مستويات قياسية جديدة عند 1160 جنيهًا للجرام من عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى مصر- رغم تراجع السعر العالمى للمعدن الأصفر لمستويات 1878 دولار للأونصة.

23 شركة مصرية تنجح فى إبرام تعاقدات تصديرية بـ30 مليون يورو بألمانيا

أعلن الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، عن إبرام 23 شركة مصرية تعاقدات تصديرية بقيمة 30 مليون يورو خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض فروت لوجستيكا فى العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 5-7 أبريل 2022.

وزير البترول: "جاسكو" تنفذ 3 مشروعات بـ7.5 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الغاز

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن شركة جاسكو تنفذ عددا من المشروعات الجديدة للتوسع ورفع كفاءة الشبكة التشغيلية للغاز، منها مشروع خط غاز التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم وبهدف استيعاب غازات حقول شرق المتوسط.

الإسكان تستأنف إرسال ملفات حاجزى وحدات سكن ودار مصر وجنه للبنوك بعد العيد

يستأنف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إرسال باقى ملفات حاجزى وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنه، للبنوك تمهيدا لإجراء الاستعلام الائتمانى عن المتقدمين قبل التعاقد معهم، وذلك عقب إجازة عيد الفطار المبارك.

يورومنى العالمية: القطاع المالى المصرى يتمتع بسيولة مدعومة بجهود الإصلاح

أكدت مؤسسة (يورومني) العالمية، أن القطاع المالى المصرى يتمتع بسيولة مدعومة بجهود الإصلاح التى يبذلها البنك المركزى، وقالت المؤسسة "إنه بينما كان العالم يتباطأ ويكافح الرياح الاقتصادية المعاكسة بسبب عمليات الإغلاق والقيود، انتقلت مصر من قوة إلى قوة".