شكرا لقرائتكم خبر عن 7 إجراءات لحقوق الأولوية في الاكتتاب بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد البورصة المصرية، في الوقت الحالي، اكتتابات لزيادة رؤوس أموال الشركات المقيدة لتمويل توسعات المشروعات المقرر تنفيذها هذا العام، وحددت هيئة الرقابة المالية، 7 إجراءات لحقوق الأولوية في الاكتتاب بالبورصة وهي:

1- تلتزم الشركة المقيد لها أسهم بالبورصة في جميع حالات الزيادة النقدية لرأس المال بإعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية للشركة التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال وبمراعاة المادة (32) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

2- يتم إعداد إعلان الزيادة على النموذج المعد لذلك بهيئة الرقابة المالية بعد التنسيق مع الهيئة والبورصة وشركة مصر للمقاصة، ويجب أن يتضمن الإعلان كافة البيانات الواجب النص عليها في نشرة الاكتتاب العام لزيادة رأس المال.

3- على الشركة إخطار البورصة بالإعلان عن الدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى، وذلك فور اعتماده من الهيئة وقبل النشر بالصحف اليومية، وعلى أن يتضمن إعلان الاكتتاب موعد تداول حقوق الأولوية في الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

4- على الشركة نشر الإعلان المعتمد من الهيئة للدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال مع إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى في جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتي الانتشار وعلى أن يتم نشر ذلك الإعلان خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ اعتماده من الهيئة متضمنًا تاريخ آخر يوم تداول للسهم الأصلي محمل بحق الأولوية في الاكتتاب، ويكون النشر بالنسبة لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة على الموقع الإلكتروني للبورصة المصرية.

5- تلتزم الشركة بألا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى آخر يوم لتداول السهم الأصلي محمل بحق الأولوية في الاكتتاب عن 15 يومًا.

6- تلتزم الشركة فور نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في زيادة رأس مالها بتقديم طلب للبورصة لقيد حقوق الأولوية في الاكتتاب وذلك قبل أسبوع من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب.

7- أن ترفق الشركة بطلبها كافة المستندات المطلوبة، ويصدر بالقيد قرار من لجنة القيد بالبورصة.