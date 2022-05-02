شكرا لقرائتكم خبر عن 23 شركة مصرية تنجح في إبرام تعاقدات تصديرية بـ30 مليون يورو بألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، عن إبرام 23 شركة مصرية تعاقدات تصديرية بقيمة 30 مليون يورو خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمعرض فروت لوجستيكا في العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 5-7 أبريل 2022، والذي شارك به شركات منتجة لمختلف المحاصيل الزراعية، منها 12 شركة شاركت من خلال الجناح المصري الذي أقيم على مساحة 221 متر مربع، بينما شاركت 11 شركة بشكل منفرد.

أضاف "الواثق بالله"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن المكتب التجاري المصري بالعاصمة الألمانية برلين قام أيضًا بعقد اجتماع موسع مع مجلس إدارة اتحاد صناعات ولاية دوسلدورف الألمانية بحضور ممثلي اتحاد مصنعي المنتجات المعدنية والإليكترونية، وكبرى الشركات الهندسية الألمانية في دوسلدورف، حيث تم خلال اللقاء الاتفاق مع مسئولي وزارة الاقتصاد التابعة للولاية علي وضع خطة عمل تنفيذية للولاية مع مصر تتضمن إقامة أنشطة مشتركة في كل من دوسلدورف والقاهرة تحت مسمى "الملتقي الاقتصادي السنوي مصر/ شمال الراين فيستفاليا".



مشاركة الشركات المصرية بمعرض فروت لوجستيكا

وفي هذا الإطار قال الوزير مفوض تجاري عبد العزيز الشريف رئيس المكتب التجاري المصري ببرلين، إن معرض فروت لوجستيكا يعقد سنوياً منذ عام 1993 ويعتبر أهم معرض على الإطلاق في مجال الحاصلات الزراعية ليس فقط على مستوى السوق الألماني وإنما على مستوى العالم، حيث يشمل المعرض منتجات الخضر والفاكهة الطازجة، الفواكه المجففة والمكسرات، وتكنولوجيا التعبئة والتغليف، والنقل والخدمات اللوجيستية، والتخزين، ونظم الزراعة، وأحدث التكنولوجيات في المجال الزراعي والصوب، لافتاً إلى أن هذه الدورة من المعرض شهدت مشاركة قوية من 2000 شركة عارضة من نحو 87 دولة، كما زار المعرض أكثر من 40 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أنه في إطار التحضير للمشاركة المصرية في المعرض قام المكتب التجارى المصري في برلين بالتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري في دول الاتحاد الأوروبي للترويج للمشاركة المصرية في المعرض، وإعداد دليل المصدر إلى السوق الألماني متضمناً كافة البيانات التي تتيح للمصدر المصري التعرف على السوق بشكل مبدئي ودراسة تسويقية عن سوق الخضر والفاكهة الطازجة في المانيا متضمنة بيانات عن الإنتاج والاستهلاك والواردات والصادرات الألمانية وكذا أهم المنتجات التي يتم تصديرها من مصر بالإضافة إلى بيانات الاتصال بأهم الشركات المستوردة للخضر والفاكهة الطازجة في السوق الألماني.

ولفت إلى أن مكتب التمثيل التجاري في برلين عقد عددًا من اللقاءات الثنائية على هامش فعاليات المعرض شملت لقاء مع ممثلي الملف الزراعي بشركة Bayern، حيث تناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا لتطوير القطاع الزراعي في مصر من خلال مقترح قيام الشركة بنقل التكنولوجيا الخاصة بتقليل كمية المياه المستخدمة لزراعة المحاصيل، وكذا لقاء مسئولي سوق الجملة الألماني"Berliner Grossmarket"، حيث تناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين الشركات المصرية وسوق الجملة بهدف تخصيص مساحات لمنتجات الشركات المصرية.



مسؤولوا الشركات المصرية المشاركة بمعرض فروت لوجستيكا

وحول الاجتماع مع اتحاد صناعات ولاية دوسلدورف الألمانية، اشار الشريف الى انه تم الاتفاق على عقد لقاء إفتراضي يضم المكتب التجاري ومسئولي وزارة الإقتصاد للولاية، ومسئولي وكالة الترويج الحكومية التابعة لحكومة الولاية والمسئولة عن وضع وتنفيذ خطط الترويج الإقتصادي للشركات التابعة للولاية مع دول العالم وذلك بهدف وضع الإطار العام لخطة تنفيذية مشتركة مع مصر، لافتاً إلى أن الشركات الألمانية أشادت بالتطورات الإقتصادية التي تجري حالياً على أرض مصر وبصفة خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتحول الرقمي بالإضافة إلي مشروعات المنطقة الإقتصادية لقناة السويس.