شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: "جاسكو" تنفذ 3 مشروعات بـ7.5 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة الغاز والان مع تفاصيل الخبر
أضاف "الملا"، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات، تهدف إلى استيعاب الزيادة في إنتاج كميات الغاز في شرق البحر المتوسط وزيادة المرونة فى نقل الغاز بالشبكة، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات أكثر من 6 مليارات جنيه، والتي تتضمن مشروع ازدواج خط العاصمة/ دهشور بطول 67 كم، ومشروع ازدواج خط السليمانية / شمال الجيزة بطول 20 كم، ومشروع ازدواج عبر سيناء بطول 15 كم، ومشروع ازدواج خط أبوقرقاص / أسيوط بطول 135 كم.
وتابع بالإضافة إلى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الإنتاج الرابع بطاقة تصميمة 600 مليون قدم مكعب يوميًا، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من غازات حقل ريفين وفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية والاستمرار فى توفير خليط الإيثان/ البروبان لتلبية احتياجات شركتى سيدبك وايثيدكو، وإنتاج البروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز والمتكثفات لدعم احتياجات السوق المحلى.
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، تأتى ضمن استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين فى ظل التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى ومبادرة التوسع فى استخدام الغاز كوقود فى السيارات، بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة فى كافة أنحاء الجمهورية، فضلاَ عن كونها أحد المحاور الرئيسية فى تحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة.
وأوضح "الملا"، خلال متابعته لموقف تنفيذ المشروعات الجديدة للإسراع من الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة ، أن الشبكة القومية الغازات الطبيعية تمثل شريان الطاقة الرئيسى فى مصر باعتبارها المنظومة المختصة بنقل الغاز بين حقول الإنتاج المحلية وخطوط استقبال الغاز من دول الجوار من ناحية وكافة قطاعات الاستهلاك من ناحية أخرى، حيث تعمل الشبكة على تأمين إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء والصناعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك مستهلكين غاز المنازل ومحطات تموين السيارات بالغاز، وأنه يتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلى إلى الأسواق العالمية من خلال مصانع إسالة الغاز بإدكو ودمياط مما يدعم الاقتصاد القومى.