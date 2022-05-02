شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد الألمانى: بعض الدول الأوروبية تعارض حظر النفط الروسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن بعض الدول الأوروبية تعارض حظر النفط الروسي، موضحًا أن بعض الدول غير مستقلة في قطاع النفط ولا نريد التسبب في أزمة اقتصادية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت وزارة الدفاع الروسية إن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال نقلوا إلى منطقة بيزيمينوي لتقديم الرعاية الطبية والطعام لهم.

وتابعت الوزارة في بيان "بفضل مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم بنجاح إخراج 80 مدنيا بينهم أطفال ونساء، من منطقة مصنع آزوفستال في ماريوبول، كانوا محتجزين من قبل القوميين الأوكران"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن جميع المدنيين الذين تم إجلاؤهم من آزوفستال نقلوا إلى منطقة بيزيمينوي لتقديم الرعاية الطبية والطعام لهم، مشيرة إلى أن المدنيين الراغبين في البقاء بالمناطق الخاضعة لسيطرة نظام كييف تم تسليمهم للأمم المتحدة والصليب الأحمر.