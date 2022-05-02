شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تستأنف إرسال ملفات حاجزى وحدات سكن ودار مصر وجنه للبنوك بعد العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إرسال باقى ملفات حاجزى وحدات الإسكان المتوسط بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنه، للبنوك تمهيدا لإجراء الاستعلام الائتمانى عن المتقدمين قبل التعاقد معهم، وذلك عقب إجازة عيد الفطار المبارك.

من جانبها قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، أنه في حالة قبول الملف بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة المخصصة له على النظام الآلي للصندوق بنظام التمويل العقاري، يتم استكمال باقي مقدم الحجز كنسبة من ثمن بيع الوحدة السكنية، بالإضافة إلى سداد (1% من ثمن الوحدة، مصاريف إدارية + 0.5% من ثمن الوحدة السكنية لحساب مجلس الأمناء)، على أن يتم سداد باقي إجمالي ثمن الوحدة السكنية على أقساط شهرية (تحدد طبقًا للدخل والسن وثمن الوحدة السكنية) بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة متناقصة سواء كانت 3% أو 8% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطن سوف يستكمل باقي الإجراءات ودفع باقي المبالغ المقررة تمهيدًا للتعاقد على الوحدة واستلامها، والبدء في دفع الأقساط المقررة وفقًا للمتفق عليه مع جهة التمويل الخاصة بالعميل.