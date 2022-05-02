شكرا لقرائتكم خبر عن ميرفت حطبة: منفتحين مع القطاع الخاص لتطوير الفنادق العامة والشراكة عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت ميرفت حطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ،على أهمية المضي قدما في تطوير الفنادق العامة ، سواء فندق شبرد بالتعاون مع مجموعة الشريف القابضة السعودية ، التي تتولى شركة "الشريف" السعودية تطويره وترميمه منذ عام 2020 بتكلفة استثمارية 90 مليون دولار، وتشارك في تلك العملية المصممة الفرنسية سيبيل دي مارجيري، والتي تسعى للحفاظ على روح المبنى الأثري، مع تعزيز المرافق والخدمات الحديثة، ومن المنتظر أن يعاد افتتاحه في عام 2024 ، أو فندق كونتيننتال بمنطقة الاوبرا بوسط البلد في قلب القاهرة الخديوية .

اضافت حطبة ل" الخليج 365" ان بقية الفنادق يتم تحديثها وصيانتها سنويا من خلال الشركات التابعة ، لافتة ان القابضة منفحتة على القطاع الخاص للدخول في شراكة معها ، سواء في إدارة وتشغيل الفنادق او في تطويرها خاصة فندق كونتيننتال والذى سيحتاج لما يزد على 2 مليار جنيه؛ لإعادة بنائه مع الاحتفاظ بالواجهة التاريخية له على شارع عدلى كما هي .