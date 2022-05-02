شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 1000 فدان جديدة بالقطن قصير التيلة شرق العوينات بعد نجاح التجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم زراعة 1000 فدان من أنواع الاقطان قصيرة التيلة في منطقة شرق العوينات بعد نجاح تجربة العام الماضى، وتحقيق إنتاجية مناسبة توازى الإنتاجية العالمية لنفس النوعية من تلك الاقطان بالتنسيق بين وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال العام.. ويستعرض الخليج 365 التفاصيل في 7 معلومات .

1 - تم زراعة 1000 فدان فقط فى الشرق العوينات مقارنة ب 500 فدان العام الماضى وتم التقييم على مساحة (218.7 فدان).

2 - تم اختيار منطقة شرق العوينات، لتناسبها مع تلك النوعية من الأقطان .

3 - تعد شرق العوينات الأفضل لبعدها عن مناطق زراعة القطن طويل التيلة.

4 - تم استيراد بذور متنوعة لأصناف مختلفة لتجربتها في المساحات المقررة.

5 - كان مقررا زراعة نحو 5 الاف فدان الا انه تقرر زراعتها الموسم المقبل .

6 - ستكون نتائج التجربة الحالية نهائية للتوسع فى الزراعات العام المقبل فى المناطق البعيدة عن زراعات القطن الطويل.

7 - تحقيق إنتاجية بمتوسط 12 قنطارا تؤكد نجاح التجربة بعد 3 سنوات من تنفيذها .