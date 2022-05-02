شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عدد المركبات الزيرو والمستعمل المرخصة خلال الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر فبراير 2022 أن عدد المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها "زيرو" 47564 ألف مركبة، وأكد التقرير إن إجمالي المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية موديل 2019 فقد بلغت 1235 مركبة و3605 مركبات موديل 2020 و10010 مركبة موديل 2021 و32714 مركبة موديل 2022.

أضاف التقرير أن عدد السيارات التى صدرت لها وثائق تأمينية، وتم ترخيصها 23507 سيارة ملاكى من بينها 158 سيارة موديل 2019، و170 سيارة موديل 2020 و721 سيارة موديل 2021، و22458 سيارة موديل 2022 .