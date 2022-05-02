شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخرى ليصل لـ8.493 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري خلال شهر فبراير 2022 بمقدار 101 ألـف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 8.493 مليون برميل يوميا ويتوقع ارتفاعه خلال شهري مارس وأبريل 2022 ليصل إلى 8.708 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية العالمية مارس 2022 .

وأشار التقرير الصادر عن منظمة الدول المصدرة للبترول "أوابك"، إلى ارتفاع عدد الحفارات العاملة بمقدار 32 حفارة خلال شهر فبراير 2022 ليبلغ 574 حفارة .

وذكر التقرير، انخفاض المخزون التجاري النفطي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنميـة خـلال شهر فبراير 2022 بمقدار 44 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 2577 مليون برميل، كما انخفض المخزون الإستراتيجي بمقدار 19 مليون برميل مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى حوالي 1758 مليون برميل .