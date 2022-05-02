شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الذهب بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ضغط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية على الطلب على الذهب وذلك قبل اجتماع رئيسي لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في وقت لاحق من هذا الأسبوع حيث من المتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1890.69 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 0053 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة واحد في المئة إلى 1893.40 دولار.

ومن المتوقع أن تبدأ اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الاتحادي اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في الثالث من مايو أثار وتعلن قرارها في اليوم التالي.