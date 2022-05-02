شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مشروعا تنمويا فى محافظة قنا.. إنشاء جامعة جنوب الوادى الأهلية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تولى الدولة المصرية أهمية كبيرة لتنمية مُحافظات الصعيد خلال خطة 21/2022، بهدف إحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة، تنعكس على تحسين جودة الحياة وتوفر فرص العيش اللائق للمواطنين.

وتهتم خطة التنمية بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمعالجة الفجوات التنموية ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة قنا بلغ عدد المشروعات التنموية بالمحافظة 278 مشروعًا، بقيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 21/2022 تبلغ 4,8 مليار جنيه .

وعن أهم المشروعات التنموية بالمحافظة والبالغ عددها 20 مشروعا وفقا للتقرير وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية تتمثل في إنشاء جامعة جنوب الوادي الأهلية، استكمالمبنى معامل كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، وإنشاء مبنى معامل الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

ورصدت الخطة حجم استثمارات لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي 748,5 مليون جنيه بنسبة 15,6%.