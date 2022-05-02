شكرا لقرائتكم خبر عن 1.2 مليار دولار صادرات الأغذية المصرية بالربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تقرير هيئة الرقابة على الصادرات، ارتفاع صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 5 % لتسجل 1.19 مليار دولار بالربع الأول من 2022 مقارنة بـ 1.13 مليار دولار بالفترة المماثلة من العام الماضي.

بلغت صادرات الصناعات الغذائية في أول شهرين من عام 2022 حوالي 625 مليون دولار، محققة نسبة نمو قدرها 3% وقيمة نمو 17 مليون دولار، مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2021، والتي كانت قد بلغت حوالي 609 مليون دولار، حسبما أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية في بيانه.

وأوضح المجلس التصديري للأغذية، أن صادرات شهر يناير 2022 بلغت حوالي 300 مليون دولار بنسبة نمو في القيمة 12% مقارنة بصادرات شهر يناير 2021 والتي بلغت 267 مليون دولار، كما بلغت صادرات شهر فبراير 2022 حوالي 326 مليون دولار بنسبة تراجع في الصادرات 5% مقارنة بصادرات شهر فبراير 2021 والتي بلغت 342 مليون دولار.

وتربعت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال أول شهرين من عام 2022 بقيمة 379 مليون دولار تمثل 61% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 5% وقيمة نمو بلغت 20 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 88 مليون دولار بنسبة تراجع 2% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات.

وبلغت الصادرات إلى الدول الافريقية غير العربية بقيمة 51 مليون دولار وتمثل 8% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 12%، الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 34 مليون دولار وتمثل 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 9%، باقي المجموعات الدولية بقيمة 73 مليون دولار والتي تمثل 12% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.