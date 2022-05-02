شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن تكلفة تحويل السيارات للغاز وقيمة الوفر المباشر للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتراوح تكلفة التحويل للغاز الطبيعى للسيارات بين 5000 جنيه للسيارات الكربراتير وحوالي 7500 لسيارات الحقن الإلكترونى، وتختلف التكلفة كذلك حسب نوع طقم التحويل وعدد الأسطوانات التي سيتم تركيبها في السيارة.

وتعد التكلفة الفعلية لتحويل السيارة هى أكثر من ذلك بكثير وتتحمله وزارة البترول بهدف استمرار تشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي، حيث يتم تقديم تسهيلات للعملاء في سداد قيمة التحويل وذلك من خلال أنظمة متعددة للتقسيط ومن خلال إجراءات تعاقد مبسطة تتضمن صورة البطاقة الشخصية ورخصة السيارة وإيصال حديث " كهرباء - غاز - مياه ".

أما فيما يتعلق بقيمة الوفر المباشر للمواطن الذي يقوم بتحويل سيارته للغاز الطبيعي فيبلغ سعر الغاز الطبيعي حالياً 3.75 جنيه للمتر المكعب، وأن الفرق بين سعر لتر بنزين 80 ومتر الغاز الطبيعى يبلغ 3.75 جنيه، والفرق بين سعر لتر بنزين 92 ومتر الغاز الطبيعي يبلغ 5 جنيهات والفرق بين سعر لتر بنزين 95 ومتر الغاز الطبيعى يبلغ 6 جنيهات، وبالتالى فإن الغاز الطبيعي غاز موفر واقتصادي.

وفيما يتعلق بمعدلات الوفر المحقق للمواطن من تحويل سيارته للغاز الطبيعى، فإنه يمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 563 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 5 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 750 جنيها شهرياً في حالة استخدام بنزين "92"، ويمكن له تحقيق وفر يصل لحوالي 1125 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 10 لترات بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 1500 جنيه شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".

كما يمكن للمواطن تحقيق وفر من تحويل سيارته للغاز الطبيعى، يصل لحوالي 1688 جنيها شهرياً عند متوسط استهلاك يومي 15 لتر بنزين "80" بينما يصل معدل التوفير لحوالي 2250 جنيها شهرياً في حالة استخدام بنزين "92".