شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى منذ 10 سنوات .. 9.6 % نموا في الاقتصاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت هيئة الإحصاء عن أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حقق أعلى معدل نمو خلال العشر السنوات الماضية، منذ عام 2011، وبنسبة 9.6 %، خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع ذاته من 2021، فيما أرجعت الهيئة النمو الإيجابي إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية بنسبة 20.4 %، إضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 3.7 %، بينما حققت أنشطة الخدمات الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.4 %، وذلك وفقا للتقديرات السريعة التي قامت بها الهيئة.

وبحسب هيئة الإحصاء، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسميا حقق ارتفاعًا بنسبة 2.2 % في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الرابع من عام 2021، فيما أرجعت الهيئة الارتفاع إلى النمو الإيجابي الذي شهدته الأنشطة النفطية بنسبة 2.9 %، إضافة إلى ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.5 %، فيما شهدت أنشطة الخدمات الحكومية انخفاضات بنسبة 0.9 %.

وتُعد التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي «ربع سنوي»، عملية تقدير الحسابات القومية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

وتشمل الأنشطة في الناتج المحلي الأنشطة النفطية: أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي وأنشطة التكرير، إضافة إلى أنشطة الخدمات الحكومية التي تشمل أنشطة جميع الجهات الحكومية الواردة في الحساب الختامي للحكومة والجهات التي تقدم خدمات غير سوقية وتسيطر عليها الحكومة.

وتضم الأنشطة في الناتج المحلي: الأنشطة غير النفطية، وتشمل كافة الأنشطة الاقتصادية الأخرى باستثناء الأنشطة النفطية وأنشطة الخدمات الحكومية.

ويُعد برنامج التعديلات الموسمية واحدا من البرامج التي تمارس وتطبق من قبل مكاتب ولجان الإحصاء حول العالم خصوصًا عند دراسة وتحليل مجموعة من السلاسل الزمنية، ويتم استخدام طريقة (TRAMO-SEATS) في إجراء التعديلات الموسمية. وذلك بالاعتماد على نموذج ARIMA المستخدم في العديد من المنظمات الدولية.