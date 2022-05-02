شكرا لقرائتكم خبر عن 101 مليون برميل.. صادرات نفط العراق في أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة النفط العراقية أمس الأحد إن صادرات الخام في أبريل بلغت 101.4 مليون برميل بإيرادات قدرها 10.55 مليار دولار.

وأضافت الوزارة إن متوسط صادرات النفط العراقي وصل إلى 3.4 مليون برميل يوميا خلال الشهر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول بشركة نفط البصرة المملوكة للدولة قوله: إن خط الأنابيب الثالث في ميناء خور العمية النفطي بجنوب البلاد سيكون جاهزا للعمل بحلول نهاية 2023، بطاقة 600 ألف برميل يوميا.

ويقع خور العمية على الخليج بالقرب من ميناء البصرة البحري الأكبر بكثير والذي يضم العديد من الأرصفة ونقاط الرسو.