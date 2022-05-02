شكرا لقرائتكم خبر عن توعية 151 منشأة صناعية بأهمية تدوير النفايات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى المركز الوطني لإدارة النفايات «موان» مسحا ميدانيا على المنشآت الصناعية في مدينة الرياض لتوعية الممارسين في قطاع إدارة النفايات بدور المركز، وتثقيفهم بسهولة الحصول على التراخيص والتصاريح، فيما شملت 30 جولة ميدانية لنحو 151 منشأة، بينما تم رصد وتقصي 7 مواقع عشوائية خلال المسح، بواسطة 6 مفتشين تابعين للمركز، في حين شمل نطاق المسح 6 صناعيات في الرياض.

ويسعى المركز إلى استبعاد النفايات الصناعية الخطرة التي تنتجها الأنشطة الصناعية، عن المدافن بنسبة 85 %، والاستفادة منها بحلول 2035.

ويتيح «موان» فرصة الحصول على الرخص والتصاريح من موقعها الإلكتروني، فيما أشار إلى أن من مميزات الرخص والتصاريح: الاستقرار المالي والفني للمنشأة الذي يمنحها القدرة على وضع رؤية مستقبلية، فضلًا عن الاستفادة من الإحصائيات والأدلة الاسترشادية والتقارير الوطنية.

ويهدف المركز إلى تشجيع البحث والابتكار في مجالات إعادة الاستخدام والتدوير، وتقنيات استرداد الموارد، والذكاء الاصطناعي المتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى تعزيز مستوى القدرات والكفاءات والمعرفة لدى القوى العاملة في القطاع.

وعمل المركز على إعداد إستراتيجية وطنية متكاملة لمنظومة استيراد وتصدير النفايات في المملكة، تتبنى مبادئ الاقتصاد الدائري، وترتكز على عناصر الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، فيما يُعتبر استيراد وتصدير النفايات والمواد القابلة لإعادة التدوير من القطاعات الاقتصادية الناشطة والأكثر نموًا حول العالم، إذ يخضع هذا القطاع لمتغيرات وعوامل عديدة تتحكم في نموه وممارسة أنشطته.

وتتضمن مخرجات المخطط الإستراتيجي الشامل للمركز الوطني لإدارة النفايات، وضع الأدوات المالية والمحفزات لتمكين الاستثمار في قطاع إدارة وتحسين استيراد وتصدير أنواع النفايات.