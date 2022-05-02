شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التجارة الفيتنامية - اليابانية بمرحلة «ما بعد الجائحة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال جولة في جنوب شرق آسيا: إن اليابان وفيتنام اتفقتا أمس الأحد على تعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية مع الدعوة إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.

وقال كيشيدا في هانوي بعد اجتماعه مع نظيره فام منه تشينه: «سنعمل على تعزيز العلاقات الثنائية من أجل إعادة اقتصاد البلدين إلى مسار التعافي الواضح في أعقاب فيروس كورونا».

وقال تشينه: إن البلدين «اتفقا على تعزيز التعاون في التجارة في مرحلة ما بعد الجائحة، وتعزيز سلاسل الإمداد وانتقال الطاقة وفقًا للمصالح المشتركة».

اليابان هي أكبر مصدر لمساعدات التنمية الرسمية وثالث أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر بالنسبة لفيتنام. وارتفعت التجارة الثنائية 8.4 % العام الماضي إلى 42.9 مليار دولار وفقا لبيانات الجمارك الفيتنامية.

وذكر كيشيدا وتشينه إنهما ناقشا ردود الفعل الإقليمية على الأزمة الروسية الأوكرانية والنزاعات في بحر الصين الجنوبي، حيث تتنازع على السيطرة كل من الصين والفلبين وفيتنام وتايوان وماليزيا وبروناي.

وقال كيشيدا: «اتفقنا على أنه لا يجوز الاعتراف بأي تغيير في الوضع الراهن بالقوة» في إشارة إلى الأزمة الأوكرانية. وأضاف «اتفقنا على ضرورة إنهاء الأزمة فورًا».

وأضاف: إنه وتشينه «اتفقا أيضًا على معارضة أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة في بحر الصين الجنوبي».