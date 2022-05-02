شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 19 مليون جنيه لمخالفة معايير جودة الخدمة وشكاوى المستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2022 (الفترة من يناير إلى مارس 2022) ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات علي تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

يعرض التقرير مؤشرات جودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، حيث تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد 81 منطقة (مدينة وحي) لكل مشغل، وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات وعمليات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس، حيث بلغت مسافات القياس 108 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الأول 2022.

اعتمد التقرير في نتائجه على قياس أهم مؤشرات جودة الخدمات الصوتية وجودة خدمات نقل البيانات، وهي كالتالي:

مؤشرات جودة الخدمات الصوتية:

• مؤشر عدم بدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة محاولات الاتصال التي لم تنجح في بدء إجراء المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر عدم اكتمال المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي عانت من انقطاع لأسباب فنية قبل إنهاء المكالمة من أحد طرفي المكالمة من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر الوقت اللازم لبدء المكالمة: والذي يشير إلى نسبة المكالمات التي تستغرق وقت طويل لبدء المكالمة (ثواني) منذ وقت ضغط العميل على زر الاتصال وحتى بدء المكالمة من قبل الطرف الآخر من إجمالي عينات القياس خلال فترة محددة.

• مؤشر جودة صوت المكالمة: والذي يشير إلى درجة نقاء الصوت اثناء المكالمة لعينات القياس خلال فترة محددة.

مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات:

• سرعة تنزيل البيانات: أدنى سرعة تنزيل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

• سرعة تحميل البيانات: أدنى سرعة تحميل بيانات يتم رصدها لأقل 10% من عينات القياس.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات الصوت وإجمالي التجاوزات في الربع الأول من عام 2022:

• فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد إجمالي عدد 18 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والقناة، حيث تم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 18 منطقة خلال شهر مارس 2022 مقارنة بعدد 17 منطقة خلال شهر يناير 2022.

• اورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 23 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الإسكندرية والدلتا والقاهرة، حيث تم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 23 منطقة خلال شهر مارس 2022 مقارنة بعدد 20 منطقة خلال شهر يناير 2022.

• اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 24 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الصعيد والدلتا والاسكندرية، حيث تم رصد زيادة عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 24 منطقة خلال شهر مارس 2022 مقارنة بعدد 23 منطقة خلال شهر يناير 2022.

• وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد عدد 36 منطقة تعاني من سوء جودة خدمات الصوت، وعلى رأسها الصعيد والقاهرة والدلتا، حيث تم رصد انخفاض في عدد المناطق التي تعاني من سوء جودة مؤشرات خدمات الصوت لتبلغ 36 منطقة خلال شهر مارس 2022 مقارنة بعدد 37 منطقة خلال شهر يناير 2022.

فيما يلي إجمالي اعداد المناطق (المدن والأحياء) التي تم رصد انها تعاني من تجاوزات مؤشرات جودة خدمات نقل البيانات في الربع الأول من عام 2022:

• فودافون: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 33 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر مارس 2022 مقارنة بعدد 27 منطقة متأثرة في شهر يناير 2022، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والصعيد، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر مارس 29 ميجابت/ثانية.

• اورنج: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم رصد 33 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر مارس 2022 مقارنة بعدد 27 منطقة متأثرة في شهر يناير 2022، وعلى رأسها الدلتا والقاهرة والإسكندرية، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر مارس 25 ميجابت/ثانية.

• اتصالات: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 12 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر مارس 2022 مقارنة بعدد 10 مناطق متأثرة في شهر يناير 2022، وعلى رأسها الصعيد والقاهرة والجيزة، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر مارس 31 ميجابت/ثانية.

• وي: من أصل ٨١ منطقة (مدينة وحي) تم اجراء اختبارات القياس عليهم تم رصد 12 منطقة متأثرة من سوء جودة خدمات نقل البيانات خلال شهر مارس 2022 مقارنة بعدد 3 مناطق متأثرة غي شهر يناير 2022، وعلى رأسها الصعيد والإسكندرية والجيزة، وبلغ متوسط تنزيل البيانات خلال شهر مارس 30 ميجابت/ثانية.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1.تغريم شركات المحمول بحوالي 19 مليون جنيه.

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتغريم شركات المحمول بحوالي 19 مليون جنيه مصري عن تجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات وشكاوى المستخدمين عن الربع الأول لعام 2022.

2. اعتماد 786 محطة جديدة خلال الربع الأول لعام 2022

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 740 محطة جديدة خلال الربع الأول عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 42% مقارنة بالربع الأول لعام 2021، بالإضافة إلى اعتماد 46 محطة جديدة على أهم الطرق القومية والاستراتيجية بمختلف انحاء الجمهورية، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات المقدمة بالسوق المصري.

3. حملات تفتيش وضبطيات لمقويات الإشارة غير الشرعية في السوق المصري

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتنسيق مع شرطة الاتصالات وشن حملات لضبط أجهزة مقويات الإشارة الغير شرعية لما لها من تأثير سلبي على جودة خدمات الاتصالات، مما أسفر عن ضبط وإزالة 222 جهاز غير شرعي (مقوي وهوائي) خلال الربع الأول 2022. ويهيب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالسادة المواطنين باستخدام مقويات الاشارة الشرعية المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدى المشغلين في السوق المصري.

4. التغير في متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركات المحمول

تابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفعيل الحزم الترددية الجديدة التي تم طرحها في الحيز الترددي 2600 ميجا هرتز بتقنية TDD ببداية شهر ديسمبر 2021، حيث تم رصد زيادة بمتوسط سرعة تنزيل البيانات لتصل إلى 29 ميجابت/ثانية لشركة فودافون، و31 ميجابت/ثانية لشركة اتصالات، و30 ميجابت/ثانية لشركة وي خلال شهر مارس 2022 مقارنة بشهر نوفمبر 2021، مع ثبات متوسط سرعة تنزيل البيانات لشركة أورنج حيث بلغت 25 ميجابت/ثانية خلال نفس الفترة.