شكرا لقرائتكم خبر عن صادرات مصر لأكبر 5 أسواق دولية ترتفع 1.4 مليار دولار أوائل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات المصرية لأكبر 5 أسواق استقبلت سلعا مصرية في شهر يناير الماضي، حيث بلغت القيمة الإجمالي لتلك الصادرات نحو مليار و361 مليون دولار، ارتفاعا من 692 مليون و122 ألف دولار في شهر يناير عام 2021، بزيادة بلغت نحو 668 مليون و947 ألف دولار.

ورصدت بيانات جهاز الإحصاء، أن السوق التركية استقبلت نحو 480 مليون و536 ألف دولار في شهر يناير الماضي، مقابل 172 مليون و241 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 380 مليون و295 ألف دولار، يليها اسبانيا بواقع 268 مليون و704 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 73 مليون و129 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 195 مليون و575 ألف دولار.

وتضمنت القائمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية واستقبلت صادرات بقيمة 214 مليون و344 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 138 مليون و601 ألف دولار يناير عام 2021، ثم الصادرات إلى الهند وبلغت قيمتها نحو 199 مليون و153 ألف دولار، مقابل 130 مليون و686 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت 68 مليون و467 ألف دولار، إلى جانب الصادرات المصرية إلى إيطاليا وبلغت قيمتها نحو 198 مليون و332 ألف دولار في يناير الماضي، مقابل 177 مليون و465 ألف دولار.