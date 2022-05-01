شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة المصرية منذ بداية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل منذ بداية العام، بقيمة تداول بلغت 60.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 22.7%، وجاءت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 39.2 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 14.7%.

وحلت شركة المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 37.6 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 14.1%، وفى المركز الرابع تأتى شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 19.9 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.5%، وفى المركز الخامس شركة أرقام لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 10.6 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 4%.

وجاء فى المركز السادس، شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 6.9 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 2.6%، شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع، بقيمة تداول 6.5 مليار جنيه بنسبة 2.4%، وحل في المركز الثامن شركة كايرو كابيتال سيكورتيز لتداول الأوراق المالية بقيمة 5.7 مليار جنيه بنسبة 2.1%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا بايونيرز لتداول الأوراق المالية، نعيم للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول 5.58 مليار جنيه، 5.57 مليار جنيه، بنسبة 2.1%، 2.1% على التوالي، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 1.48% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.29% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 16.69% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.