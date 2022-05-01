شكرا لقرائتكم خبر عن "البنوك" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال أبريل بـ24.3 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات شهر أبريل الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 1.6 مليار ورقة بقيمة 24.3 مليار جنيه، وجاء قطاع الموارد الأساسية ثانى القطاعات التى شهدت نشاطًا، بحجم تداول قدره 461.3 مليون ورقة، بقيمة 11.7 مليار جنيه، فيما احتل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 929.9 مليون ورقة بقيمة 3.5 مليار جنيه، يليه قطاع خدمات النقل والشحن بحجم تداول 523 مليون ورقة بقيمة 3.1 مليار جنيه، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بحجم تداول بلغ 879 مليون ورقة بقيمة 2.5 مليار جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع العقارات بحجم تداول بلغ 992.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 1.9 مليار جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بحجم تداول بلغ 271.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 909.8 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 379.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 713.7 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول 239.1 مليون ورقة منفذة بقيمة 489.8 مليون جنيه، ثم قطاع مواد البناء بحجم تداول بلغ 97.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 295.8 مليون جنيه.

وحل قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة والورق ومواد التعبئة والتغليف، فى المركزين الأخيرين على التوالي، وبلغ حجم تداول الأول 71.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 165.4 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 30.2 مليون ورقة بقيمة 37.2 مليون جنيه.

والبورصة المصرية سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية، والتجارية، والخدمية، على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.

ويساهم الطرح بالبورصة، فى توسيع قاعدة الملكية للشركات، وتحسين أداء الشركات، وتعزيز مبادئ الشفافية ونظم الحوكمة بها وتنويع مواردها، كما يهدف الطرح إلى تنمية وتطوير وإنعاش حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول بالبورصة المصرية، ورفع رأس المال السوقى لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين.