شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد المصرى.. منح 3904 رخص بناء و1737 سجلا صناعيا خلال 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت اليوم الأحد 1-5-2022 أخبار الاقتصاد المصرى، وقفة عيد الفطر المبارك وأخر أيام شهر رمضان الموافق عيد العمال، من أبرزها اعلان وزيرة الصناعة والتجارة، أنه تم منح 3904 رخص بناء وتشغيل خلال الربع الأول من العام الجار

وزيرة الصناعة: منح 3904 رخص بناء وتشغيل و1737 سجلا صناعيا دائم خلال 3 شهور

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، عن منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 3904 رخصة بناء وتشغيل تضمنت 204 رخصة بناء و3700 رخصة تشغيل خلال الربع الأول من العام الجاري، ومنح 1737 سجل صناعي دائم ومحدد المدة تضمن 1285 سجل صناعي دائم و452 سجل صناعي محدد المدة، كما قامت الهيئة بإجراء 1589 دراسة منها 840 دراسة في مجال التخفيضات الجمركية و749 في مجال تنمية المنتجات المحلية.

أضافت "جامع"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الهيئة أصدرت أيضاً خلال الربع الأول من العام الجاري 717 موافقة بيئية، و66 خطاب افراج جمركي و59 خطاب تحديد الاحتياجات السنوية للمواد الكيماوية الخطرة إلى جانب إجراء 192 دراسة فنية لطلبات الطرح تضمنت 83 دراسة خاصة بالأراضي و109 دراسة خاصة بالمجمعات الصناعية وكذا إجراء 1807 معاينة فنية.

البترول: توصيل الغاز الطبيعى لـ90 قرية مستفيدة من مبادرة حياة كريمة

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عن تدفيع الغاز الطبيعى منذ أيام إلى 4 قرى جديدة في إطار مشروع حياة كريمة، وهى قرى طحانوب ونزلة عرب جهينة وعرب الصوالحة بمحافظة القليوبية ومحلة سبك بمحافظة المنوفية، ليرتفع عدد قرى حياة كريمة التي تم تدفيع الغاز إليها حتى الآن إلى 90 قرية بإجمالى عدد وحدات تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعى بدلاً من أسطوانات البوتاجاز يصل إلى 300 ألف وحدة سكنية منها حوالي 1300 وحدة سكنية تم تحويلهم مؤخراً.

أضاف "الملا"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أنه جار حالياً مد شبكات الغاز الطبيعى فى 194 قرية أخرى بمشروع حياة كريمة منها 15 قرية شهدت بدء العمل مؤخراً وهي قرى أبوعياد والدهايمة وكفر المرابعين الشرقية كفور الغاب والمحمدية والوسطانى بمحافظة دمياط، وقرى كفر سليمان الور وتل بني تميم ومنشأة الكرام بمحافظة القليوبية، وقرية نادر بمحافظة المنوفية وقرية نزلة حرز بمحافظة المنيا، وقرى أبو خرص ودكران وبويط بمحافظة أسيوط وقرية الرياينة المعلق بمحافظة سوهاج ، ويتم استكمال مد الشبكات تباعاً لباقى القرى بمجرد إنهاء أعمال مد خدمات الصرف الصحي.

التخطيط: 11.5 مليار جنيه قيمة الاستثمارات العامة لتنفيذ 166 مشروعا بالسويس

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدد المشروعات التنموية بمحافظة السويس وتصل إلى 166 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة السويس بخطة عام 21/2022 تبلغ 11,5 مليار جنيه.

قالت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إنه فيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة السويس بخطة عام 21/2022، تم توجيه استثمارات بقيمة 7 مليارات جنيه لقطاع البترول بنسبة 61,2%، ويخص قطاع الصحة 1,1 مليار جنيه بنسبة 9,1%.

وتبلغ استثمارات قناة السويس 932,9 مليون جنيه بنسبة 8,1%، ويخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 704 مليون جنيه بنسبة 6,1%، أما قطاع النقل فيخصه 594,6 مليون جنيه بنسبة 5,2%، ويخص القطاعات الأخرى استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 10,3%.

وأوضح التقرير، أن أهم مشروعات قطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة السويس في خطة 21/2022 تتمثل في إنشاء جهاز تقطير خام بشركة النصر للبترول، أعمال إحلال وتجديد بوحدات شركة السويس لتصنيع البترول، إلى جانب مشروع إنشاء وحدة جديدة للتكسير الهيدروجيني.

وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تتمثل أهم المشروعات التنموية في استكمال إنشاء جامعة الجلالة، إنشاء المستشفى الجامعي بجامعة السويس، إنشاء مبنى المدينة الجامعية بجامعة السويس، وتبلغ عدد المشروعات التنموية بهذا القطاع 13 مشروعًا، وفي قطاع النقل من المستهدف تنفيذ مشروع تنظيم الملاحة بخليج السويس، إلى جانب زيادة كفاءة ميناء السويس.

جاء ذلك خلال استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديةـ في تقرير صادر عنها خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة السويس لعام 21/2022، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثالث على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (21/2022)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".

"التنمية الصناعية": تخصيص 1504 وحدات بـ11 مجمعا صناعيا حتى نهاية مارس

أعلن اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تخصيص عدد 703 وحدات فى 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حتى نهاية شهر مارس، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.

وحول الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر 2020، قال "الزلاط"، إنه تم حتى نهاية شهر مارس الماضي تم تخصيص 801 وحدة شملت 195 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية و163 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر و227 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و37 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر و40 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا.

كما تم إنشاء 28 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج و111 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، وجارى حالياً استكمال إجراءات تخصيص الوحدات في المجمعات الـ7 واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها بالفعل.