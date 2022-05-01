شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال أبريل على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات شهر أبريل الماضي، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 9%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 6.7%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.4%، ثم قطاعي السياحة والترفيه والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.9%، 1.7%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%.

فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 11.1%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.6%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.7%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.9%، وهبط قطاعي البنوك والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.7%، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، ونزل قطاعي مواد البناء والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.9%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.70% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات شهر أبريل، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" هبوطًا بنحو 1.48% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" هبوطًا بنحو 1.29% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 16.69% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 431.6 مليار جنيه إلى 419.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 126.6 مليار جنيه إلى 124.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 558.2 مليار جنيه إلى 544.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9.9%.