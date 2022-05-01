شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة خلال أبريل على رأسها "الموارد الأساسية" والان مع تفاصيل الخبر
فيما تراجع 11 قطاعًا على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 11.1%، أعقبه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7.8%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 7.6%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 5.7%، ثم قطاع التجارة والموزعون بنسبة 4.9%، وهبط قطاعي البنوك والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3.7%، وانخفض قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، ونزل قطاعي مواد البناء والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.4%، وأخيرًا قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.9%.
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.3 مليار جنيه خلال جلسات أبريل المنتهى، ليغلق عند مستوى 715.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 431.6 مليار جنيه إلى 419.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.7%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 126.6 مليار جنيه إلى 124.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%.
كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 558.2 مليار جنيه إلى 544.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.5%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.1 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9.9%.