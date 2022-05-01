شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد إجازة بورصات الخليج خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت بورصات الخليج، مواعيد الإجازة خلال عيد الفطر المبارك، حيث تتعطل بورصتي قطر والسعودية "تداول السعودية " بنهاية دوام يوم السبت الموافق 30 أبريل، وذلك لمدة 4 أيام، ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 8 مايو 2022.

وحددت بورصتا البحرين والكويت، العطلة الرسمية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 1 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 مايو 2022، بمناسبة يوم العمال لعام 2022 وعيد الفطر المبارك، على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 5 مايو 2022.

كما حددت سوق أبو ظبي للأوراق المالية وسوق دبي المالي، إجازة عيد الفطر المبارك بالأسواق المالية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 2 مايو وحتى يوم الأربعاء الموافق 4 مايو، على أن تستأنف التداولات بالأسواق يوم الخميس الموافق 5 مايو.

وبالنسبة لبورصة دبي للذهب والسلع فإنه يترك لها تحديد موعد بدء ونهاية الإجازة وفق ما تستدعيه متطلبات العمل والمصلحة العامة.

واختتمت بورصات الخليج، تعاملات جلسة ييوم الخميس، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع باستثناء هبوط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.16% خاسرًا 22.44 نقطة ليغلق عند مستوى 13590.81 نقطة.