شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب أسبوعية لأسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث سجل خام القياس العالمى برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خامس مكاسبهما على التوالي، وأنهى خام القياس العالمى برنت الشهر على ارتفاع بلغ 1.3 % و 4.4 % للخام الأمريكى.

وسجلت أسعار النفط، 109.34 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، وذلك عند التسوية الجمعة، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 104.69 دولار للبرميل.

وتشير التقديرات الأولية إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخـام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر فبراير 2022 بنحو 376 ألف برميل يوميا، أي بنسبة 0.4 % مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالي 99.6 مليون برميل يوميا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية العالمية مارس 2022 لمنظمة "أوابك " وانخفض إجمالي إمدادات الدول المنتجة مـن خارج أوبك بنسبة 0.1 % ليصل إلى نحو 65.9 مليـون برميل يوميا ، بينما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء في منظمة أوبك بنسبة 1.3 % لتصل إلى نحو 33.7 مليون برميل يوميا.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا بتشغيل ميناء الزويتينة النفطى فورا لتخفيف المخزون والحصول على سعات تخزينية.

وأكدت المؤسسة، بحسب قناة 218 الليبية، أنها تبذل قصارى جهدها من أجل حل المختنقات التي تواجهها في تخزين خام حقل أبو الطفل والزويتينة فى الخزانات المخصصة لها بالميناء، مشيرة إلى أن الطبيعة الشمعية لخام أبو الطفل تقتضي التحريك والتسخين المستمر دون توقف، وإلا فإنه سيحدث تجمد بالخط مما يؤدى إلى خسائر قد تصل إلى فقدان تشغيل الخط بالكامل، محذرة من حدوث "كارثة بيئية" وشيكة بميناء الزويتينة.