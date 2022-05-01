شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 بـ 1145 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر، استقرارًا ملحوظًا- وقت صياغة هذه السطور- بعد ارتفاع الذهب لمستويات قياسية كبيرة أمس عند أعلى نقطة سعرية للذهب، وذلك مع الطلب المرتفع واضطراب في حركة البيع في سوق المعادن الثمينة.

أسعار الذهب في مصر الآن، تسجل 1145 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجًا ومبيعًا في مصر، وعيار 18 يسجل 980 جنيها للجرام، وبلغ سعر الذهب عيار 24 وهو ذهب السبائك 1308 جنيهات للجرام، والجنيه الذهب بلغ 9160 جنيها .

الذهب متأثر بقوة بأسعار الدولار في السوق الموازية، حيث يرفض التجار التفريط في الذهب وذلك مع استمرار التحرك في الدولار، لذلك جرى رفع أسعار الذهب لمستويات قياسية رغم توقف التداول العالمي على الذهب وثبات سعر أونصة الذهب.

أسعار الذهب في البورصة العالمية اليوم تستقر عند 1889 دولار للأونصة، ونزل الذهب دون 1900 دولار بسبب قوة الدولار الأمريكي أولا، مع اقتراب البنك الفيدرالي الأمريكي من اقرار رفع مرتقب للفائدة بمقدار 0.5%.