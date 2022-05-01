شكرا لقرائتكم خبر عن زيمبابوي.. تدابير عاجلة لوقف تدهور العملة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانجاجوا، إن الحكومة سوف تطلق تدابير قريبا لوقف الانخفاض السريع لقيمة العملة المحلية.

وكتب منانجاجوا في صفحة الرأي بصحيفة صنداي ميل الحكومية أن الخطوة سوف تشمل "تدابير لزيادة الثقة في الوحدة المحلية".

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، قال منانجاجوا: "سوف تتم إدارة التخلص من الدولرة بعناية لتجنب الاضطرابات ... هذه الحكومة عازمة على الاستمرار في سياسة مالية صارمة للحفاظ على الفائض الحالي".

وبالرغم من أن السعر الرسمي لعملة الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا هو 34ر159 دولارا زيمبابويا مقابل الدولار الأمريكي الواحد، يتم تداولها في شوارع العاصمة بسعر يصل إلى 400 دولار زيمبابوي مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وقال منانجاجوا إنه التقى فريقا من الخبراء "في أعقاب اضطرابات سعر الصرف الأسبوع الماضي والحركة الصعودية في الأسعار" لتحليل ومراجعة الوضع.