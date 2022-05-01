شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية": تخصيص 1504 وحدات بـ11 مجمعا صناعيا حتى نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تخصيص عدد 703 وحدات فى 4 مجمعات صناعية بالسادات وبورسعيد وبدر ومرغم 1، حتى نهاية شهر مارس، منها 277 وحدة بمجمع السادات، و117 وحدة بمجمع جنوب الرسوة ببورسعيد و82 وحدة بمجمع بدر و227 وحدة بمجمع مرغم 1.

وحول الـ7 مجمعات صناعية المطروحة خلال شهر أكتوبر 2020، قال "الزلاط"، إنه تم حتى نهاية شهر مارس الماضي تم تخصيص 801 وحدة شملت 195 وحدة بمجمع مرغم 2 بالإسكندرية و163 وحدة بمجمع الغردقة بمحافظة البحر الأحمر و227 وحدة بمجمع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية و37 وحدة بمجمع البغدادي بمحافظة الاقصر و40 وحدة بمجمع المطاهرة بمحافظة المنيا.

كما تم إنشاء 28 وحدة بمجمع غرب جرجا بمحافظة سوهاج و111 وحدة بمجمع بياض العرب بمحافظة بني سويف، وجارى حالياً استكمال إجراءات تخصيص الوحدات في المجمعات الـ7 واتخاذ إجراءات التشغيل وبدء الإنتاج للوحدات التي تم تخصيصها بالفعل.

أشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن الهيئة اعتمدت خلال الربع الأول من العام الجارى 47 عقد بيع أراضي موقع بين المطورين الصناعيين والمستثمرين داخل مناطق المطور الصناعي لإقامة مشروعات جديدة، مشيراً إلى أن الهيئة قامت أيضاً بتخصيص 20 قطعة أرض صناعية من خلال الخريطة الاستثمارية بمساحة 37 ألف و674 متر مربع.

قال محمد الزلاط، إن المؤشرات الإيجابية التي حققتها الهيئة خلال الربع الأول من العام الجاري تأتى تتويجاً للجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة لخدمة القطاع الصناعي في إطار الخطة الشاملة لوزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية واستعادة مكانتها على خريطة الصناعة العالمية خاصة في ظل الإمكانات الصناعية الكبيرة التي تتمتع بها مصر.