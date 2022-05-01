شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 191 مليون نسخة موزعة محليًا وخارجيًا للصحف العامة عام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عــدد الصـحف العـامـة الـتي صــدرت 59 صحيــفة عـامــة، وبلغ عدد الدوريات (وهي الموضوعات ذات الطابع العام او المتخصصة) لكل من القطاعات ( الحكـــومي / العـام / الأعمال العــام الــتي تــصدر محــلـياً) 45 دورية عــام 2020، وبـلغ عـــدد النسـخ الـموزعة للــصحــف الــعـامــة محليـاً وخارجيـاً 191.242 مليـــون نسخة عـام 2020.

أضاف "الجهاظ"، أن عـــدد الدوريات التي يصدرها القطــاع الخاص محليًا بلغ 71 دورية بينما الموزعة خارجياً 20 دورية لعام 2020.

جاء ذلك في بيان صحفي، اليوم الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق 3 مايو من كل عام، والذي أقرته منظمة اليونسكو عام 1993 للتأكيد على الالتزام الدولي بقيم حرية الرأي والتعبير وصيانة حق الصحفيين والعمل في بيئة مهنية صالحة؛ وذلك للحصول على معلومات مُثبَتة وموثوق بها ونشرها عن طريق التصدي للمعلومات الخاطئة، وهو اليوم الذي نحتفل بالذكرى الـ31 لإعلان ويندهوك، الذي حددت من خلاله مجموعة من الصحفيين الأفارقة المبادئ الأساسية لحرية الصحافة.