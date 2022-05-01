شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأحد 1-5-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم عقب ارتفاع بحوالي 35 جنيهات في ختام تداولات الأسبوع أمس، حيث ارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 من 1110 إلى 1145 جنيها للجرام، وذلك مع اضطراب سعر الذهب وحدوث عوائق في عمليات العرض والطلب.

أسعار الذهب اليوم تفصيلاً

عيار 21 بـ 1145جنيها

عيار 18 بـ 980 جنيها

عيار 24 بـ 1308 جنيها

اونصة الذهب 1896 دولارا

سعر الذهب عيار 21

اسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر تسجل 1145 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور بدون إضافة مصنعية للذهب وقد نشهد ارتفاع في حالة زيادة أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر من عيار 18 تسجيل مستويات 980 للجرام ويترقب السوق اي تطورات في السعر العالمي أو الدولار في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 24

يعد عيار 24 هو المكون الرئيسي في السبائك ورصدنا الأيام القليلة الماضية زيادة في الطلب على ذهب السبائك رغم تسجيله مستويات 1306جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية.