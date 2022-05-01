شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن 46 جنيها للكيلو والبيض يسجل 48.5 جنيه للكرتونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار كيلو الفراخ البيضاء عند متوسط سعر 41 – 42 جنيها للكيلو تسليم أرض المزرعة، مع استمرار الطلب المرتفع على الدواجن في الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ويبلغ سعر كيلو الدواجن تسليم المستهلك 46 جنيها ويختلف من منطقة إلى أخرى.



تفاصيل أسعار الدواجن تفاصيل أسعار الدواجن

كتكوت أبيض 9 جنيهات

كتكوت ساسو 5 جنيهات

كتكوت بلدى 4 جنيهات

كتكوت هجين 4 جنيهات

كتكوت فيومى 4 جنيهات

فيومى على وشه 4.5 جنيه

بط مولر 14 جنيها

بط مسكوفى 14 جنيها

بط بيور 11 جنيها