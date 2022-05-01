شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكثر 10 شركات تداولا بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر سهم "البنك التجاري الدولى (مصر)" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 9.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 430.2 مليون جنيه، يليه سهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 6.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 180 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول بلغ 29.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 137.2 مليون جنيه، ثم "المجموعة المالية هيرميس القابضة " بحجم تداول 8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 136.8 مليون جنيه، ثم "أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية" بحجم تداول 6.8 مليون ورقة، وقيمة تداول 117.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفى المركز السادس "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" بحجم تداول بلغ 13 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 110.8 مليون جنيه، ثم "كونتكت المالية القابضة" بحجم تداول 30.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 105.8 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية بالجنيه"، بحجم تداول 4.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 100.2 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الشمس للإسكان والتعمير"، بحجم تداول 9.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 62.3 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "مصر الجديدة للإسكان والتعمير"، بحجم تداول بلغ 10.9 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 60.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 4.74% ليغلق عند مستوى 11047.70 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، رابع أسبوع خلال رمضان، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1873.98 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.01% ليغلق عند مستوى 2851.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 4.16% ليغلق عند مستوى 13533.68 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.07% ليغلق عند مستوى 3893.08 نقطة.