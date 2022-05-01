شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مبادرات صحية أطلقتها مصر × 9 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة على تطوير القطاع الصحى وإعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطوير الوحدات الصحية بالقرى لتواكب التطور في أداء الخدمة الصحية، وأيضًا تطوير وتأهيل العنصر البشرى، فيما ذهب الاتجاه الثاني نحو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية العاجلة والتي تتمثل في إطلاق العديد من المبادرات الصحية.

وبلغ حجم الإنفاق العام على قطاع الصحة بلغ 270 مليار جنيه خلال الفترة (18/19-20/21) بمعدل نمو بلغ 70% مقارنة بالثلاث سنوات السابقة، وقد نتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، منها:

1- مبادرة القضاء على فيروس سي؛ حيث تم فحص 50 مليون مواطن وعلاج 1.2 مليون مصاب.

2-مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع لعدد 2 مليون طفل.

3-مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب؛ حيث تم فحص 24.8 مليون طالب وعلاج 449 ألف طالب.

4-مبادرة صحة المرأة والأم والجنين والتي تم من خلالها فحص 1.1 مليون سيدة حامل.

5-مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تم من خلالها علاج مليون مريض.

6-مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والتي شملت فحص 25 مليون مواطن.

7-مبادرة دعم صحة المرأة وشملت فحص 23.2 مليون سيدة.

8-مبادرة 100 مليون صحة والتي تم من خلالها فحص نحو 60 مليون مواطن.

9- علاج 14.3 مليون مواطن على نفقة الدولة.