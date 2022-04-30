شروط التداول الإسلامي المتوافق مع الشريعة

حسابات الفوركس الإسلامية هي الحسابات التي تخلو تماما من فوائد التبييت، وذلك يعني عدم وجود فوائد أو عمولات على الصفقات المبيتة والمقصود بها الصفقات التي تظل مفتوحة لليوم التالي، وتم إلغاء هذه العمولات لأنها مخالفة الشريعة الإسلامية.

ولكن ما هو الفرق بين الحسابات الإسلامية وبين الحسابات العادية في افضل شركة تداول عملات اسلامية؟ يمكننا القول بأنه لا يوجد أي نوع من أنواع الفروقات بين كلا منهما فقط كل الفرق يتمثل في عمولة التبييت للصفقات المفتوحة والتي تم إلغائها في الحسابات الإسلامية.

وستجد أنه في الحسابات العادية عند فتح الصفقات لمدة تتجاوز ال ٣ أيام يتم فرض رسوم عليها، أما الحسابات الإسلامية لا يتم فرض أي نوع من أنواع الرسومات عليها.

وتقوم أغلب الشركات الخاصة بالتداول بفتح حسابات إسلامية حسب رغبة العميل في ذلك، وإذا كان العميل يقوم بالتداول بحسابات عادية وقرر التحويل لحساب إسلامي ستجد ذلك متاحا في أغلب الشركات فقط من خلال رسالة عبر البريد الإلكتروني لتأكيد التحويل.

ما المقصود بتداول الفوركس الاسلامي الحلال

ستجد في بورصة الإسلام والحسابات الإسلامية أربعة مبادئ هم:

منع أي شكل من أشكال الفوائد (الربا)

التبادل الفوري بين الحسابات في التداول بالفوركس

منع أي نوع من المقامرة أو ألعاب الحظ

تقسيم المكاسب وتقسيم المخاطر أيضا

هذه المبادئ في الغالب لا تتوافق مع الحسابات المصرفية العادية وخاصة في الغرب لذلك قامت شركات التداول بإتاحة فتح حسابات مصرفية إسلامية لمن يرغب في ذلك وذلك احتراما لمبادئ الإسلام في تحريم الفوائد.

وهذه الحسابات التي يتم فتحها تكون مطابقة تماما للحسابات العادية ولكن فقط كل ما نجده يفرق بين الحسابين هو إلغاء الفوائد التي يجد العملاء المسلمين أنها محرمة.

طريقة فتح حساب فوركس إسلامي

لمن يرغب في فتح حساب اسلامي كل ما عليه فقط هو تقديم المستندات المطلوبة بالشركة وستقوم الشركة فورا بفتح الحساب الإسلامي الذي ترغب به.

وسوف تتلقى تأكيد عبر حسابك الشخصي بفتح الحساب وعندها يمكنك إيداع الحسابات التي ترغب بها والبدء في التداول الإسلامي الحلال.

ويمكنك سحب أموالك في أي وقت عبر الإنترنت والتداول عبر الإنترنت أيضا..

كيف تختار شركة التداول الإسلامي الأفضل

أولا لابد أن تعرف جيدا أنه لا توجد شركات متخصصة في التداول الإسلامي فقط وإنما هي شركات وساطة مالية يتم فيها التداول بالطرق العادية ولكنها تتيح لعملائها فتح حسابات إسلامية بدون فوائد والتداول من خلالها.

وتهتم هذه الشركات بتداول أي نوع من أنواع الساعات المختلفة طالما كانت حلالا كما أنها تقترب في طرق التداول الخاصة بها إلى نظام المقايضة أو التبادل.

وقد أختلف الكثير من العملاء حول مشروعية التداول بصفة عامة في أي نوع من أنواع الحسابات ولكن استقر الرأي إلى أن التداول طالما يخلو من الفوائد فهو حلال ويمكن الدخول فيه بأمان تام دون الخوف من عدم مشروعيتها.

ويمكن للعمل وضع بعض المعايير المختلفة لاختيار أفضل شركة إسلامية يمكنه التداول من خلالها، ومعايير الشركة الأفضل للتداول الإسلامي مشابه تماما للمعايير الخاصة بشركات الوساطة بشكل عام.

بعيدا عن الجزء الخاص بالتداول الإسلامي فإن المعايير دائما تتمثل في الوضع القانوني للشركة ومدى مصداقيتك في التداول بجميع أنواعه.

وتتمثل معايير اختيار شركات تداول اسلامية مميزة في الآتي:

أن تكون شركة التداول تكون مُرخصة ومعتمدة وخاصة من الجهات الرقابية المعروفة والموثقة حول العالم.

التعرف على جودة الشركة من خلال التعرف على الجوائز التي حصلت عليها والتعرف على مدى مصداقيتها مع العملاء.

تتمثل أفضلية الشركة في حجم السبريد الأقل.

نتأكد جيدا من عدم فرض الوسيط لأي عمولات أو رسوم لم يتم الإعلان عنها.

الشركات ذات السمعة الطيبة والتي لها خبرة كبيرة في مجال التداول.

تتيح فتح حسابات مختلفة على حسب حاجة العميل.

شركات تداول تعتمد على منصات تداول عالمية مختلفة.

تتميز بوجود جدة عملاء متاحه وتستطيع تنفيذ متطلبات العميل..

ما هي الفوائد الربوية في تداول الفوركس





إن تداول العملات الفوري يداً بيد خالي من الفائدة الربوية فهو حلال، وما يشبهه هو تداول الفوركس العادي حيث يتم الاتفاق بين العميل والشركة الوسيطة فورا وتتم الصفقة حينها لا تكون هناك أي نوع من أنواع الفوائد الربوية ولكن في حالة تأجيل الصفقة وفرض بعض الفوائد عليها فهي حرام.

ومن المعروف أن تداول المقامرة حرام في الإسلام، ولكن هل تعتبر صفقات التداول بمثابة مقامرة فهي حرام أم لا؟

نجد أن تداول العملات مقابل السلع حلال حيث لا يعتمد على أي نوع من الفرصة أو الحظ بل يعتمد على انخفاض وارتفاع الأسعار.





تقاسم المخاطر في تداول الفوركس الإسلامي

هي واحدة من المخاوف التي من الممكن أن تنطوي على احتمال وجود فوائد حيث يتم تنظيمه على مبادئ معينة مثل (اتفاقية البيع والاسترداد)، أو مبدأ البيع المؤجل (بيع الائتمان) أو مبدأ البيع بثمن آجل (بيع الدفع المؤجل) بالإضافة إلى المرابحة والمساومة.





