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ننشر أسعار صرف العملات الأجنبية اعتبارا من يوم 1 مايو بالمنافذ الجمركية

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القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة المالية قرارا جديدا للتعامل بالعملات الأجنبية بالمنافذ الجمركية بالمنشور رقم  57 لسنة 2022 الصادر من الإدارة العامة للتقييم الجمركى بالإدارة المركزية للتعريفة والقيمة والمنشأ بمصلحة الجمارك .

والخاص بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى طبقا لموافقة الدكتور وزير المالية المؤرخة ۲2022/4/28 للعمل بها اعتبارا من يوم 1 مايو 2022 حتى 31 مايو 2022  وفقا لأحكام المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بالقرار الوزاري ٤٣٠  لسنة ٢٠٢١ .

وقد قامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به، وبلغ سعر صرف الدولار الجمركي 17 جنيها .

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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