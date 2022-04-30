شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للقطن: باكورة إنتاج مصانع الغزل الجديدة نهاية العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، أن العمل يسير على قدم وساق في تدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة، لا سيما مصنعى 1 و4 في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحجلة الكبرى فى إطار خطة التطوير التي تتكلف نحو 21 مليار جنيه.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن باكورة انتاج المصانع ستكون بنهاية العام الجارى لا سيما مع بدء تركيب الالات والماكينات التي يتم استيرادها من إيطاليا وسويسرا وألمانيا .

يشار إلى أنه صدرت شركات الغزل والنسيج، مؤخرا عددا من الشحنات التي تحمل علامة تجارية جديدة وتضم غزولًا من منتجات شركات بإجمالي 86.5 طن، وتم التقدير بواسطة شركة Egyptian Cotton Hub (ECH) المملوكة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، والمسؤولة عن تسويق وبيع وإدارة سلاسل الإمداد لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة وفتح أسواق جديدة محليًا وخارجيًا.