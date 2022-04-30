شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع «البيتكوين» 0.2% إلى 38 ألفا و484 دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجع سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 2ر0% منذ الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة ليصل إلى 38 ألفا و484 دولار عند الساعة 12 مساء بتوقيت نيويورك، وفقا لبيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم .

وتقلبت أسعار بيتكوين بمتوسط بلغت نسبته 6ر1%، حيث يتم تداولها بين 38 ألفا و170 دولار و38 ألفا و785 دولار.

وانخفضت الآن بنسبة 44% عن أعلى مستوى وصلت إليه في 10 تشرين الثاني/نوفمبر عند 68 ألفا و992 دولار .

وخسرت عملة بيتكوين 2ر4% من قيمتها في الأسبوع الماضي وتراجعت بنسبة 17% حتى الآن هذا العام.