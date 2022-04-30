شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. ماذا تعرف عن التأمين المدمج؟ الاتحاد المصرى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق الاتحاد المصرى للتأمين برئاسة علاء الزهيرى من خلال نشرته الأسبوعية إلى موضوع التأمين المدمج، حيثُ أوضحت النشرة، أن التأمين المدمج يعنى دمج التغطية التأمينية داخل منتج أو خدمة أخرى بعينها بدلًا من بيعه بشكل مستقل، على سبيل المثال أثناء حجز تذكرة طيران يتم منح العميل خيارًا لشراء تأمين السفر، أو عند شراء جهاز إلكترونى يتم منح العميل خيارًا لشراء التأمين من التلف والتعرض لحوادث السرقة لحماية الجهاز، ويقدم التأمين المدمج تغطية تأمينية بأسعار معقولة وملائمة للعملاء وتقابل احتياجاتهم التأمينية.

وأوضحت النشرة أنواع التأمين المدمج وهى:

1. الدمج ذو الصلة Related Embedding

وهو يوفر خدمة التأمين للعميل النهائى من خلال أى قناة رقمية فى منظومة شركاء شركة التأمين.

2. الدمج المرتبطLinked Embedding

ويعد نوعًا شائعًا من التأمين المدمج حيث يتم تحويل نقطة بيع الشريك إلى قناة لبيع المنتج التأميني. وعادة ما تعرض التغطية التأمينية جنبًا إلى جنب مع المنتج غير التأمينى ويعد شراء مثل هذا التأمين اختياريًا بالنسبة للعميل النهائى

3. الدمج المجمّع Bundled Embedding

وهو نموذج عمل يقوم على إدراج قيمة التغطية التأمينية ضمن تكلفة المنتج غير التأمينى ويتم تسويق التغطية فى الغالب كمنتج بدون سعر منفصل ضمن حزمة الخدمات.

أهمية التأمين المدمج؟

تأتى أهمية التأمين المدمج من كونه يمكّن شركات التأمين من تعزيز الابتكار وتقييم المخاطر وحساب الأسعار بصورة أكثر دقة، كما يوفر للعملاء الكثير من الراحة حيث تتوفر لهم وثيقة التأمين فى نفس الوقت الذى يحصلون فيه على منتج أو سلعة يرغبون فى شرائها، وتأتى هذه الراحة مدعومة بالبيانات والتكنولوجيا للتأكد من حصول العميل على المنتج التأمينى الذى يتناسب معه، كما يستفيد شركاء شركة التأمين من خلال عرض قيمة أقوى للعملاء، وبالتالى بناء تفضيل لعلامتهم التجارية، وفى النهاية يحققون ولاء العملاء.. لذلك يعتبر التأمين المدمج حلا جذابًا لجميع الأطراف.

أطراف التأمين المدمج

تطرقت النشرة أيضًا إلى اهمية التأمين المدمج على المستوى الاقتصادى وكذلك أهميته بالنسبة للعملاء والمستثمرين حيثً يجب على جميع الأطراف النظر بعناية لهذا التطور.

لقد أصبــح ا لتأميــن ا لمدمــج مو ضوعــًا حيويــا يســتفيد منــه العد يــد مــن الأ طــر ا ف فــى الصناعــة، بمــا فــى ذلــك شــركات التأميــن وشــركا ت التقنيــة ا لتأمينيــة ا لناشــئة وشــركات رأس المــال المخاطر، حيــث أصبــح هــذا النــوع مــن التأميــن نشــاطا مر تفــع ا لربحيــة والنمــو.

كما عرضت النشرة أمثلة تطبيقية للتأمين المدمج باعتباره طريقة جديدة لتوزيع خدمات التأمين بكفاءة حيث يعالج العديد من مشكلات العرض والطلب.

وأشارت إلى أن منطقة إفريقيا والشرق الأوسط قد شهدت نموًا كبيرًا فى الطلب على التأمين المدمج من قبل قطاع النقل على وجه الخصوص.

وأوصى الاتحاد المصرى للتأمين بضرورة تفعيل هذا النوع من التأمين ودراسته من كافة جوانبه واستغلال ما تشهده مصر من طفرة فى التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى فى تقديم هذا النوع من التأمين، حيث أنه يوفر للعملاء ميزة الحصول على تأمين ميسور التكلفة ومناسب من حيث الزمان والمكان. وبفضل طرق توزيع التأمين الأكثر حداثة ومرونة والتى تبدو وكأنها جزء من الحياة اليومية للناس، سينتهى المبدأ القديم القائل بأن “التأمين سلعة تباع، ولا تًشترى”. لقد وصلنا إلى عصر جديد حيث يمكن لشركات التأمين استهداف شرائح من العملاء لم تصل إليهم من قبل.